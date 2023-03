Leverkusens Schick verpasst auch EM-Qualifikationsspiele

Prag Wegen seiner anhaltenden Leistenprobleme fällt Bayer Leverkusens Stürmer Patrik Schick auch für den Start der EM-Qualifikation mit der tschechischen Nationalmannschaft aus.

Der 27-Jährige stehe aufgrund seiner körperlichen Verfassung dafür noch nicht zur Verfügung, teilte der tschechische Fußball-Verband mit. Die Tschechen spielen in einer Woche gegen Polen und am 27. März gegen Moldau. Wegen seiner Leistenprobleme steht Schick auch den Leverkusenern aktuell nicht zur Verfügung. Sein Einsatz am Sonntag gegen Bayern München ist unwahrscheinlich.