FC Bayern wohl mit Sane einig - Schalke könnte leer ausgehen

Essen. Leroy Sane und der FC Bayern sollen sich auf einen Wechsel geeinigt haben. Trotz Klausel wird Schalke wohl nichts von der Ablöse abbekommen.

Fußball-Rekordmeister Bayern München hat mit Nationalspieler Leroy Sane von Manchester City offenbar eine grundsätzliche Einigung über einen Wechsel erzielt. Wie die "Sport Bild" berichtete, sollen sich die Münchner sowie der 24-Jährige auf einen Fünfjahresvertrag verständigt haben. In den Verhandlungen mit dem englischen Meister gehe es nun um die Höhe der Ablösesumme.

Als Verhandlungsbasis soll der Bundesliga-Tabellenführer um Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Vorstand Oliver Kahn eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro hinterlegt haben. Sane ist noch bis 2021 an die Citizens gebunden, sein derzeitiger Marktwert wird auf etwa 80 Millionen Euro geschätzt. Im vergangenen Sommer hatten noch dreistellige Millionenbeträge für den Flügelspieler im Raum gestanden.

FC Bayern: Hansi Flick soll Leroy Sane von Transfer überzeugt haben

Im August 2019 hatte sich Sane allerdings einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und absolvierte in den vergangenen neun Monaten kein einziges Pflichtspiel für City. Bayern-Trainer Flick galt bezüglich eines Sane-Transfers nach München lange als skeptisch, soll aber nach einem halbstündigen Telefonat mit dem Profi inzwischen überzeugt worden sein.

Der ehemalige Erfolgstrainer Jupp Heynckes äußerte indes Zweifel. „Er war gut in Schwung, bevor er sich so schwer verletzt hat. Für mich hat er noch nicht den Durchbruch zu einem absoluten Top-Spieler geschafft“, hatte Heynckes wenige Tage vor seinem 75. Geburtstag am 9. Mai im Interview mit der "Welt am Sonntag" gesagt.

Schalke 04 wird bei Sane-Transfer zum FC Bayern wohl leer ausgehen

Sane sei ein Spieler, „der gerade am Scheideweg ist“, sagte Heynckes: „Wird er weiter hart an sich arbeiten, oder wird er weiterhin nur ein ganz außergewöhnliches Talent sein.“

Sanes Ex-Klub Schalke 04 könnte bei einem Transfer nach München, trotz vertraglich festgelegter Ablösebeteiligung indes leer ausgehen. Zehn Prozent der Ablöse soll laut "Bild" an die Königsblauen gehen, sofern Manchester City den Nationalspieler für mindestens 60 Millionen Euro verkauft. Glaubt man den aktuellen Zahlen aus der Sport Bild würden die Gelsenkirchener dementsprechend kein Geld kassieren. (dpa/fs)