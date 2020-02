München. Rekordmeister FC Bayern und RB Leipzig beenden das Spitzenspiel am Sonntagabend torlos. München kann eine anfängliche Dominanz nicht ausnutzen.

Leipzig hält mit einem 0:0 in München den Titelkampf offen

Gleich zwei Mal legte Hansi Flick dem Arm um Philippe Coutinho, er redete auf den Brasilianer ein und täschtelte ihn aufmunternd, ehe er ihn nach einer Stunde zur Einwechselung schickte. Helfen müsse man Coutinho, hatte der Trainer des FC Bayern nach vielen mäßigen Leistungen des Leihspielers vom FC Barcelona gesagt. Doch nun war es eher so, dass Coutinho dem Meister auf dem Weg zum angestrebten achten Ligatitel in Serie helfen sollte in einer Phase, in der RB Leipzig immer stärker wurde. Timo Werner sagte nach dem Spiel. "Es war am Anfang des Spiels nur eine Frage der Zeit, bis wir ein Tor kassieren. Dann haben wir angefangen Fußball zu spielen." RB könne damit zufrieden sein, einen Punkt geholt zu haben. Selbstkritisch merkte er an, dass das Team "nach der Winterpause lange zu viele Dinge im Kopf hatte, die nicht mit Fußball zu tun hatten". Damit meinte er sinngemäß, dass die Mannschaft offenbar schon "zuviel über Feiern", also den Titel nachgedacht habe.

Bayern-Profi Thomas Müller kommentierte das Spiel selbstkritisch: "Wir haben es verpasst das Spiel zu unserem Spiel zu machen." Beide Mannschaften hätten sich irgendwann mit dem 0:0 zufrieden gegeben: "Wir haben am Ende das Spiel langsam gemacht, haben uns damit unserer Stärken beraubt." Zufrieden war der Offensivspieler nicht. Es müsse viel passieren, dass er nach einem Unentschieden in München zufrieden ins Bett gehe.

Bayern München bleibt Tabellenführer

Am Ende des Sonntagabends aber blieb es bei einem torlosen Remis, durch das die Bayern ihre Tabellenführung behaupteten, allerdings mit weiterhin nur einem Punkt Vorsprung auf Leipzig. Auch Dortmund und Mönchengladbach bleiben damit im Titelrennen.

Alle Mühe hatten sich beide Vereine gegeben, dem Vergleich des Ersten mit dem Zweiten den Endspiel-Charakter abzusprechen. Das hatte bei 13 ausstehenden Spieltagen seine Berechtigung, zumal für die Bayern im April noch die Partien in Dortmund, Leverkusen und gegen Mönchengladbach anstehen, in denen durchaus etwas schief gehen könnte ihrer Sicht. Mindestens gefühlt aber wäre ein Sieg der Münchner schon einer Vorentscheidung im Ringen um den Meistertitel gleichgekommen.

Beide Trainer verändern die Startaufstellung

Ins Spiel geschickt hatte Flick nach zuletzt sechs Ligasiegen in Serie die erwartete Startelf mit Thiago Alcántara und Leon Goretzka statt der am Mittwoch im Pokal-Achtelfinale gegen Hoffenheim (4:3) aufgebotenen Coutinho und Corentin Tolisso. Leipzigs Coach Julian Nagelsmann setzte nach zuletzt nur einem Punkt aus zwei Ligaspielen und dem Pokalaus durch die 1:3-Niederlage in Frankfurt auf vier Veränderungen, die beiden Winterzugänge Dani Olmo und Angeliño sowie auf eine Fünferkette in der Abwehr bei Ballbesitz der Bayern.

Diesem sahen sich die Leipziger bis zur Pause zu mehr als 70 Prozent ausgesetzt sowie mehreren Torannäherungen, darunter Thiagos Schlenzer und Goretzkas geblocktem Abschluss. Leipzigs Konteransätze verpufften dagegen zunächst meist. „Der letzte Pass fehlt ein bisschen“, analysierte Bundestrainer Joachim Löw in der Pause. Auch deshalb kam für Leipzig bis dahin nur ein verzogener Torschuss durch Timo Werner heraus.

RB kann Münchens Elan ausbremsen

Allerdings verstanden es die Gäste durch ihre abwartende Haltung und Betonung der Defensive, den anfänglichen Elan der Bayern zunehmend auszubremsen. Abgesehen von zwei jeweils zur Ecke abgelenkten Abschlüssen von Robert Lewandowski gab es bis zur Pause keine nennenswerten Torchancen zu bestaunen. Das sogenannte Topspiel schien gewissermaßen Züge eines Pattspiels anzunehmen.

Das änderte sich allerdings rasch nach dem Seitenwechsel, als Leipzigs Marcel Sabitzer die bis dahin beste Chance des Spiels vergab. Freistehend und aus zentraler Position schoss er über Manuel Neuers Tor. Und als Jérôme Boateng kurz darauf Werner mit einem verunglückten Kopfball in Szene setzte und David Alaba dessen Schuss in höchster Not mit einer Grätsche blocken konnte, hatten die Leipziger nach Großchancen schon mindestens gleichgezogen.

Vor allem aber verliehen sie der Partie mit ihrem größeren Offensivgeist nun jenen Schwung, der für einen spektakulären Schlagabtausch nötig ist und den sich das Publikum von diesem Ligagipfel erhofft hatte. Für zusätzliche Aufregung sorgte ein Foulelfmeter für die Bayern, der nach einem Videobeweis wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung revidiert wurde. Nach gut einer Stunde waren es erneut die Leipziger, die der Führung sehr nahe kamen. Doch Werner schob nach Christopher Nkunkus Zuspiel freistehend am Tor vorbei. Auf der Gegenseite rettete Leipzigs Torwart Peter Gulacsi gegen den ebenso freistehenden Goretzka. Ein Mattspiel wurde es also auch nicht mehr.

