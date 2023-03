Labbadia erwartet kein schnelles Comeback von Guirassy

Stuttgart Trainer Bruno Labbadia vom VfB Stuttgart rechnet nicht mit einer schnellen Rückkehr seines verletzten Torjägers Serhou Guirassy. Er gehe nicht davon aus, dass der 26-Jährige dem abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten in den kommenden zwei Partien schon wieder zur Verfügung stehe, sagte Labbadia nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Bayern München am Samstag.

Gegen den Rekordmeister hatte erneut Silas den Posten von Guirassy im Sturmzentrum übernommen, sich gegen die Abwehr der Bayern aber kaum in Szene setzen können. „Es ist nicht einfach, einen Mittelstürmer von der Klasse zu ersetzen“, sagte Labbadia über den Ausfall von Guirassy, der die vergangenen vier Spiele wegen einer Adduktorenverletzung verpasst hat.

Beim 3:0 gegen den 1. FC Köln vor zwei Wochen habe es Silas in der Spitze gut gemacht, betonte der Coach. „Bis jetzt war es so, dass Silas sich am meisten angeboten hat“, erklärte er. Unabhängig von seiner Position müsse der Kongolese aber sein Tempo mehr einbringen. Kommenden Samstag ist der VfB bei Eintracht Frankfurt zu Gast, danach steht ein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg an.