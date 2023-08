Konkurrenz für Raum: Leipzig verpflichtet Frankfurter Lenz

Leipzig RB Leipzig hat sich zum Abschluss der Transferphase auf der linken Abwehrseite verstärkt. Der Pokalsieger verpflichtete Christopher Lenz von Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt.

Als Ablösesumme sind etwa eine Million Euro im Gespräch. Der 28-Jährige erhält einen Vertrag über ein Jahr inklusive einer Option auf ein weiteres Jahr. Lenz soll in erster Linie eine Absicherung sein, falls Fußball-Nationalspieler David Raum ausfällt. Für die Eintracht absolvierte Lenz in der vergangenen Saison 34 Pflichtspiele.

Ursprünglich hatte Leipzig die Verpflichtung von Arthur Theate von Stade Rennes favorisiert. Aufgrund des Financial Fairplay war ein Kauf des Belgiers jedoch nicht möglich. Deshalb hatte Sportchef Max Eberl dem französischen Erstligisten Berichten zufolge eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht über 30 Millionen Euro geboten. So hätte der Transfer buchhalterisch in die kommende Saison gelegt werden können.