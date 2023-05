Kapitän Widmer verlängert Vertrag bei Mainz 05 bis 2026

Seit zwei Jahren spielt Silvan Widmer in Mainz, jetzt hat er seinen Vertrag bis 2026 verlängert.

Mainz Silvan Widmer hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 vorzeitig bis zum Sommer 2026 verlängert. Dies gaben der momentan verletzte FSV-Kapitän und der Verein kurz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten FC Schalke 04 bekannt. Der ursprüngliche Kontrakt hatte eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2024.

„Als wir Silvan vor zwei Jahren zu uns holten, haben wir uns alle genau diese Entwicklung erhofft: Er hat sich sofort super ins Team eingefunden, sich in die Stammelf gespielt und mit seinen starken Leistungen, aber auch mit seinem tollen Charakter schnell zum Führungsspieler etabliert“, sagte der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt über Widmer.

Der 30 Jahre alte Schweizer Nationalspieler fällt allerdings für die restlichen Saisonspiele aus, nachdem er sich in der Vorwoche beim 0:3 in Wolfsburg eine Sprunggelenkverletzung zugezogen hatte. Er werde eine nach dem Saisonende geplante Operation vorziehen und erst wieder in der kommenden Spielzeit auf dem Platz stehen, teilte Widmer vor dem Anpfiff mit.