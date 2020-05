Kalou nicht der Erste: Diese Profis brachen Corona-Regeln

Berlin. Hertha-Star Salomon Kalout hat im Video live gezeigt, wie nachlässig er die Corona-Regeln umsetzt. Auch ein Schalker fiel schon negativ auf.

Salomon Kalou ist für seine Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen und Verhaltensregeln bei Hertha BSC suspendiert worden. Der 34 Jahre alte Ivorer sorgte mit seinem Facebook-Video, das zeigte, wie nachlässig er die Regeln umsetzt, für einen Skandal. Der Zeitpunkt konnte ungünstiger nicht sein: Am Mittwoch entscheidet die Politik über einen möglichen Neustart der Bundesliga. Kalous Video schädigt nun das Image der Liga, die sich eigentlich gerade als verlässlich präsentieren will. Kalous Fehlverhalten kommt also zur Unzeit, er ist allerdings nicht der erste Fußball-Profi, der sich in Zeiten der Corona-Pandemie nicht angemessen verhält. Ein paar weitere Beispiele aus dem In- und Ausland: