Infektion der Unterarmfraktur: Freiburg länger ohne Günter

Freiburg Der SC Freiburg muss noch längere Zeit auf seinen Kapitän Christian Günter verzichten.

Der SC Freiburg muss noch längere Zeit auf seinen Kapitän Christian Günter verzichten.

Wegen einer Infektion seiner ursprünglich erlittenen offenen Unterarmfraktur müsse der 30 Jahre alte Außenverteidiger „längerfristig medizinisch und operativ behandelt werden“, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Die Genesung werde entsprechend noch Zeit in Anspruch nehmen.

Der achtmalige Nationalspieler Günter hatte in der Saisonvorbereitung eine Unterarmfraktur erlitten und sich den rechten Arm in der Woche nach dem Bundesliga-Auftakt im August dann erneut angebrochen. Er kommt bislang erst auf zwei Pflichtspieleinsätze in dieser Saison. Zuletzt hatten ihn Maximilian Eggestein und Vincenzo Grifo als Kapitän vertreten.