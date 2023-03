Hertha-Coach: Keine Konsequenzen für Ullrich wegen Transfer

Berlin Lukas Ullrich muss nach seiner Entscheidung für einen Abschied von Hertha BSC keine unmittelbaren Konsequenzen für den Rest der Saison befürchten.

Lukas Ullrich muss nach seiner Entscheidung für einen Abschied von Hertha BSC keine unmittelbaren Konsequenzen für den Rest der Saison befürchten.

„Ulle hat sich so entschieden, und das hat keine Auswirkung. Er ist bis Saisonende Hertha-Spieler. Er ist im Trainingsbetrieb, da wird entschieden, wie der Kader aussieht“, sagte Trainer Sandro Schwarz.

Der 18 Jahre alte Ullrich hatte am Dienstag intern mitgeteilt, dass er ein Vertragsangebot nicht annehmen werde und den Berliner Fußball-Bundesligisten im Sommer verlassen wird. Angeblich steht er vor einem Engagement bei Borussia Mönchengladbach.

„Da ist das Wesentliche gesagt zu dem Thema. Es ist ein längerfristiges Thema. Die Entscheidung ist gefallen und die akzeptieren wir natürlich“, sagte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber über die Entscheidung des umworbenen Juniorennationalspielers.

Bei der Hertha hatte sich Ullrich in dieser Saison als linker Außenverteidiger nicht gegen die Konkurrenten Marvin Plattenhardt und Maximilian Mittelstädt durchsetzen können und ausschließlich in der U23 der Berliner in der Regionalliga Nordost gespielt.