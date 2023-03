Gladbach-Sportchef: Bei Beyer „nicht das Heft in der Hand“

Mönchengladbach Eine Rückkehr von Leihspieler Jordan Beyer zu Bundesligist Borussia Mönchengladbach erscheint nach dessen Durchbruch beim englischen Fußball-Zweitligisten FC Burnley unwahrscheinlich.

Eine Rückkehr von Leihspieler Jordan Beyer zu Bundesligist Borussia Mönchengladbach erscheint nach dessen Durchbruch beim englischen Fußball-Zweitligisten FC Burnley unwahrscheinlich.

„Das Heft des Handelns haben wir nicht in der Hand“, sagte Gladbachs Sportchef Roland Virkus, ohne ausdrücklich zu bestätigen, dass Burnley eine Kaufoption habe. Beim souveränen Tabellenführer der zweiten englischen Liga ist der 22-Jährige, der in Gladbach in vier Profijahren nur auf 33 Einsätze kam, uneingeschränkter Stammspieler in der Innenverteidigung.

„Es ist logisch, dass Burnley versucht, diesen Spieler zu behalten. Und wir würden ihn gerne zurückholen“, sagte Virkus: „Aber wenn sie aufsteigen und du Premier League spielen kannst, ist klar, dass du nachdenkst, ob du den Schritt gehen willst.“ Burnley hat aktuell 19 Punkte Vorsprung auf einen Platz, der nicht mehr automatisch zum Aufstieg berechtigt.