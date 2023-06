Gimber wechselt nach Heidenheim

Heidenheim Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat Benedikt Gimber ablösefrei verpflichtet. Der ehemalige Kapitän des SSV Jahn Regensburg unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2025, wie sein neuer Fußball-Club mitteilte.

„Benedikt ist ein erfahrener Führungsspieler, der Qualität und Stabilität auf der Sechser-Position mitbringt. Zudem passt er charakterlich ausgezeichnet in unser Team“, sagte Robert Strauß, Heidenheims Bereichsleiter Sport. Nach Nikola Dovedan, der von Austria Wien zurückkehrt, ist der 26-Jährige der bisher zweite externe Neuzugang des FCH.

Mit Benedikt Gimber wechselt der nächste ablösefreie Spieler auf den Schlossberg. Der defensive Mittelfeldspieler, der vergangene Saison noch Kapitän beim SSV Jahn Regensburg war, unterschreibt beim FCH bis zum 30. Juni 2025. ✍️✅



„Es ist einfach der Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt, nächstes Jahr in der Bundesliga zu spielen“, sagte Gimber, der 2014 mit der U17-Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet wurde. Sie wird vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) an den besten Nachwuchsspieler des jeweiligen Jahrgangs verliehen. „Als ich über das Interesse des FCH informiert wurde, musste ich nicht lange nachdenken“, sagte Gimber.