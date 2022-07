Freiburg siegt im Test gegen Rayo Vallecano und Rennes

Freiburg. Mit zwei Siegen hat der SC Freiburg seine Saisoneröffnung im Europa-Park Stadion beendet.

Nach einem 3:0 (2:0) gegen den spanischen Erstligisten Rayo Vallecano bezwang der Europa-League-Starter vor 13.100 Zuschauern den französischen Erstligisten Stade Rennes mit 1:0 (0:0). Den Treffer erzielte Neuzugang Michael Gregoritsch in der 72. Minute. Es war das erste Tor für den vom FC Augsburg gekommenen Österreicher.

Im ersten Spiel des Doppeltests erzielte Hugo Siquet (17.) gegen Vallecano den ersten Treffer für die Freiburger. Der Belgier bereitete danach die Treffer von Nils Petersen (43.) und Kimberly Ezekwem (55.) vor.

Die Generalprobe vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern am 31. Juli bestreiten die Freiburger am 23. Juli in Colmar gegen Racing Straßburg.

© dpa-infocom, dpa:220716-99-47484/3 (dpa)