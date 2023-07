Frankfurts Stürmer Ache wechselt nach Kaiserslautern

Kaiserslautern Stürmer Ragnar Ache wechselt von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt zu Zweitligist 1. FC Kaiserslautern. Dies teilten beide Vereine mit. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von rund einer Million Euro, die Clubs vereinbarten dazu Stillschweigen.

Stürmer Ragnar Ache wechselt von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt zu Zweitligist 1. FC Kaiserslautern. Dies teilten beide Vereine mit. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von rund einer Million Euro, die Clubs vereinbarten dazu Stillschweigen.

Der 25 Jahre alte Ache, der sich bei der Eintracht nicht richtig durchsetzen konnte, war zuletzt an Greuther Fürth ausgeliehen und hofft nun in der 2. Liga erneut auf Spielpraxis.

„Ausschlaggebend für meinen Wechsel waren am Ende auch die Fans. Diese Atmosphäre und Wucht, die ich in der letzten Saison hier erlebt habe, war unglaublich“, sagte Ache in der Mitteilung.

FCK-Geschäftsfüher Thomas Hengen lobte die „sehr körperbetonte und dynamische Spielweise“ des Neuzugangs. Pokalfinalist Frankfurt könnte in den nächsten Wochen noch einige weitere Spieler abgeben, um den großen Kader auszudünnen. Auch Abgänge von Mittelfeldspieler Djibril Sow und Stürmer Rafael Borré sind im Gespräch.