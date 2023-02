Erst Vater, dann Torschütze: Stage mit „perfekter Woche“

Stuttgart Mittelfeldspieler Jens Stage vom Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen hat eine für ihn persönlich besondere Woche gekrönt. Erst wurde der Däne Vater eines Sohnes, dann erzielte er beim 2:0 (0:0)-Erfolg beim VfB Stuttgart sein erstes Saisontor.

„Es ist eine perfekte Woche. Die Vaterschaft ist für meine Freundin und mich fantastisch“, sagte Stage. „In den letzten Tagen habe ich sehr viel an meine Familie gedacht, aber jetzt ging es wieder nur um Fußball.“

Vor dieser Saison kam der 26-Jährige vom FC Kopenhagen, doch immer wieder kam er nur von der Bank. „Für mich war es manchmal schwierig, aber für die Mannschaft läuft es gut. Ich will mehr spielen, ja. Aber die Mannschaft geht vor.“

Sowohl beim 2:1 gegen den VfL Wolfsburg als auch beim Erfolg in Stuttgart setzte Coach Ole Werner von Beginn an auf Stage. Im Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) möchte er nachlegen. „Ich würde gerne mal im Weserstadion treffen, aber wichtiger sind immer drei Punkte. Das wird ein großes Spiel“, sagte er.