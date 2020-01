Die erstaunliche Verwandlung des 1. FC Köln

Unter den kölschen Fußballfundamentalisten müssen die Bilder, die am Sonntagmorgen aus der Türkei übermittelt wurden, die Euphorie über ein wunderbares Wochenende deutlich eingetrübt haben. Zwar ist ihr Klub nach dem überzeugenden 3:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg so etwas wie die Mannschaft des Winters, viermal in Serie hat der 1. FC Köln nun bereits gewonnen. Aber das kitschige Happy End, die Klassenerhaltsparty im Sommer, zu der die Klubikone Lukas Podolski ein paar wichtige Tore beigetragen hat, wird es nicht geben.

Podolski wohl nach Antalya

Der 34 Jahre alte Stürmer hatte am Samstag noch oben auf der Tribüne in Müngersdorf gesessen und fröhlich gejubelt, anschließend stieg er in einen Privatjet und flog nach Antalya, wo er wohl ab sofort in der ersten türkischen Liga spielen wird. Bilder der Zeitung „Hürriyet“ zeigten den Weltmeister von 2014 bei der Ankunft am Flughafen des Badeorts inmitten begeisterter Fans. Podolski hatte schon von 2015 bis 2017 für Galatasaray Istanbul in der Türkei gespielt.

Timo Horn: Wahnsinn

Dabei hatte er sich in den vergangenen Wochen intensiv darum bemüht, noch einmal für seinen Herzensklub spielen zu dürfen; eine Rolle wie Claudio Pizarro in Bremen schwebte ihm vor. Am Samstag konnte er nun selbst sehen, warum Manager Horst Heldt und Trainer Markus Gisdol sich nicht auf so ein Projekt einlassen wollten. Der Kölner Star des Winters heißt Jhon Cordoba, ein Spieler mit dem Körper eines Superhelden. „Berauschend“ habe Cordoba gespielt, sagte Gisdol über den 26 Jahre alten kolumbianischen Stürmer, der das 1:0 und das 2:0 für die Kölner erzielte und nun bereits in fünf Heimspielen am Stück getroffen hat. „Wahnsinn“ fand Timo Horn die „Wucht“ seines Mitspielers, der sich immer wieder gegen John Anthony Brooks und Marcel Tisserand in der Wolfsburger Innenverteidigung behauptete. Diese beiden Abwehrspieler sind ja ebenfalls sehr kräftige Athleten, waren nach den vielen Zweikämpfen mit ihrem zähen Gegenspieler am Ende aber beide in Gefahr geraten, mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen. Wie kein anderer Spieler verkörpert Cordoba eine Verwandlung der Kölner Mannschaft, die im Herbst kaum jemand für möglich gehalten hat.

Gisdol lobt Uth

Ins Bild eines beachtlichen Aufwärtstrends passte auch der Einstand von Mark Uth. Der in der Winterpause vom FC Schalke 04 ausgeliehene Stürmer leistete sowohl beim ersten Treffer von Cordoba als auch beim 3:0 durch Jonas Hector die Vorarbeit. Uth habe eine „sehr gute Qualität, nicht nur als Vorbereiter. Er hat ein gutes Gefühl für das Spiel – und er hat sich sehr gut eingebracht ins Team“, lobte Gisdol. Uth, der einst in der Kölner Jugend ausgebildet wurde, war an vielen gefährlichen Angriffen beteiligt.

Mannschaft hat Schalter umgelegt

Unter dem im November entlassenen Trainer Achim Beierlorzer festigte sich der Eindruck, dass dieser Kader untauglich für die Bundesliga sei, Gisdol folgt nun konsequent dem Bundesligazeitgeist und hat Erfolg: Wucht, Dynamik, Tempo und Fitness sind wichtiger als Erfahrung, strategisches Geschick, und technische Finesse. Es ist klar, dass dieser Trainer keine Verwendung für einen Mann wie Podolski hat, der seit Jahren nicht mehr auf dem Intensitätsniveau der Bundesliga Fußball spielt. Die Mannschaft habe „den Schalter umgelegt“, erklärte Abwehrspieler Rafael Czichos. „Wir wissen jetzt, worauf es ankommt, dass wir diese Aggressivität brauchen, dass wir den Gegner immer vor Probleme stellen müssen, und das hilft dann auch gegen Mannschaften, die auf dem Papier mehr Qualität haben.“

Junge Spieler integriert

Statt Marco Höger, Anthony Modeste, Simon Terodde, Benno Schmitz, Marcel Risse oder Jorge Meré spielen nun superfitte Jungs aus dem eigenen Nachwuchs: Ismail Jakobs, 20, Noah Katterbach, 18, und Jan Thielemann, 17. „Für das Alter machen die drei das sehr, sehr abgezockt“, sagte Czichos. Denn die Talente rennen und kämpfen nicht nur, sie machen die Mannschaft auch fußballerisch besser. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, um zu erkennen, dass Lukas Podolski in diesem Konstrukt kaum mehr gewesen wäre als ein Maskottchen, das permanent mit bunten Schlagzeilen vom Wesentlichen abgelenkt hätte.