DFB rechnet 2023 mit ausgeglichenem Haushalt

Frankfurt/Main Der Deutsche Fußball-Bund rechnet in diesem Jahr mit einer ausgeglichenen Bilanz nach Steuern. Dies teilte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Freitag bei einem Mediengespräch in Frankfurt am Main mit.

Das Jahr 2022 hatte der Verband noch mit einem Minus von 4,2 Millionen Euro abgeschlossen. „Wir haben erhebliche Maßnahmen zur Konsolidierung ergriffen und auch schon umgesetzt, damit der Haushalt anders aussieht“, sagte Neuendorf. Das erwartete Ergebnis zeige, welche Anstrengungen der DFB unternommen habe.

Maßgebliche Gründe für die jüngsten Verluste sind die Bau- und Unterhaltungskosten für den DFB-Campus, die sportlichen Misserfolge der Nationalmannschaft und die Aberkennung der Gemeinnützigkeit des Verbandes für die Jahre 2006 sowie 2014 und 2015. Allein daraus resultiere ein Verlustvortrag von rund 50 Millionen Euro, die dem Verband fehlen.