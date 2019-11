Kommentar Das Urteil von Stevens erschwert Gisdols Einstand in Köln

Essen. Der neue Sportdirektor Horst Heldt wird es bei seiner Rückkehr zum FC leichter haben als der neue Trainer Markus Gisdol. Ein Kommentar.

Die skeptischen Anhänger des 1. FC Köln dürfen sich in einem Punkt sicher sein: Der neue Sportdirektor flunkert nicht und übertreibt nicht, wenn er sein Engagement bei diesem Verein als Herzenssache beschreibt. Horst Heldt ist ein Kölner Junge, er hängt am FC. Ohnehin hat er eine Vorliebe für Traditionsvereine. Schon beim VfB Stuttgart, besonders aber beim FC Schalke genoss er die Arbeit in einem hochemotionalen Umfeld. Weil auch er selbst kein kühler Manager ist. Die Identifikation mit seinem neuen Arbeitgeber könnte aufrichtiger nicht sein.