Chelsea-Interesse - Havertz will Leverkusen wohl um Freigabe bitten

London. Der Poker um Nationalspieler Kai Havertz wird immer heißer. Medienberichten zufolge soll der 20-Jährige zum FC Chelsea wechseln wollen.

Jungstar Kai Havertz wird Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen zeitnah um seine Freigabe bitten. Das berichtet die Sport Bild. Angeblich soll der FC Chelsea bereit sein, die von Leverkusen geforderten 100 Millionen Euro für den 21 Jahre alten Nationalspieler zu bezahlen.

Havertz besitzt bei Bayer noch einen Vertrag bis Juni 2022. An dem Offensivspieler waren zuletzt viele Topklubs interessiert, haben aufgrund der Coronakrise aber von einem Angebot in diesem Sommer abgesehen. Auch der deutsche Rekordmeister Bayern München sieht sich offenbar nicht in der Lage, eine Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich zu zahlen. „Ich sage es ganz klar: Das wird uns finanziell in diesem Jahr nicht möglich sein“, sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge zuletzt bei Sport1.

Chelsea verpflichtete bereits Nationalspieler Timo Werner

Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler nimmt die Angelegenheit gelassen. „Es ist für keinen ein Geheimnis, dass es Interessenten gibt“, sagte Völler dem kicker: „Aber jetzt laden erstmal alle ihre Akkus auf, danach geht es in die Vorbereitung für die Europa League. Wir wollen alles tun, da erfolgreich zu sein.“

Chelsea hat für die neue Saison schon Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig für 53 Millionen Euro verpflichtet. Der Londoner Klub um Abwehrchef Antonio Rüdiger ist nach der in diesem Sommer auslaufenden Transfersperre gewillt, groß zu investieren. (sId)