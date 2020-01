Dortmund. In Marbella will der BVB die Grundlage für eine erfolgreiche Rückrunde legen. Der Start lief schon einmal suboptimal.

BVB: Defekte Maschine verzögert Start ins Trainingslager

Es lief nicht alles wie geplant, als sich Borussia Dortmund am Samstagmorgen auf den Weg in Richtung Spanien machen wollte – wo in Marbella bis zum 12. Januar das Trainingslager zur Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde stattfindet. Die Maschine, die die BVB-Profis in den Süden fliegen sollte, fiel bereits aus, bevor sie überhaupt in Dortmund ankam: Auf dem Rollfeld in Köln wurde ein Defekt festgestellt, sodass eine Ersatzmaschine her musste.

Die hatte Sponsor Eurowings schnell organisiert, da das Reiseaufkommen derzeit eher gering ist. Das Problem: Auch die Bordverpflegung musste nun umgeladen werden, weshalb sich die voraussichtliche Abflugzeit von 9.30 Uhr auf 10.30 Uhr verschob. Die Mannschaft erfuhr davon etwa zu der Zeit, als sie gerade in Richtung Flughafen aufbrechen sollte – entsprechend später machte sich der Mannschaftsbus auf den Weg zum Flughafen.

Rückrunde beginnt mit Spiel gegen Augsburg

In Marbella bereitet sich der BVB in den kommenden Tagen auf die Rückrunde der Bundesliga vor, die für die Dortmunder am 18. Januar mit dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg beginnt. Für Trainer Lucien Favre wird es vor allem darum gehen, Neuzugang Erling Haaland in seine Mannschaft zu integrieren. Der 19-Jährige war vor wenigen Tagen für 20 Millionen Euro vom österreichischen Meister RB Leipzig gekommen.

Es war die Korrektur eines Fehlers, den die BVB-Bosse i Laufe der Hinrunde eingesehen und eingeräumt hatten: dass sie es versäumt hatten, in ihrem Kader einen zweiten echten Stürmer zu installieren – am besten einen echten Brecher. In dieses Profil passt Haaland mit seinen 1,94 Metern Körpergröße. Dennoch ist er schnell und wendig und verkörpert damit die Hoffnungen des BVB, dass es in der Rückrunde doch noch etwas werden könnte mit der ersehnten Meisterschaft.

Dafür aber muss in der Rückrunde alles glatt gehen, denn der Rückstand auf Tabellenführer RB Leipzig beträgt bereits sieben Punkte. Im Trainingslager muss also gut gearbeitet werden – nachdem der Auftakt schon einmal nicht wirklich glatt lief.