Bericht: Kapazität von Münchner Allianz Arena wird erhöht

München Der FC Bayern München kann ab der kommenden Saison einem Medienbericht zufolge vor mehr Zuschauern als bislang in der Allianz Arena spielen.

Durch einen Umbau auf der Nordtribüne im Sommer sollen in nationalen Wettbewerben insgesamt 77.000 statt bislang 75.000 Fans im Stadion Platz finden. Das berichtete die „Bild“.

Zuletzt war die Kapazität der Arena des deutschen Fußball-Rekordmeisters 2015 erhöht worden. Damals stieg die maximale Zahl an Zuschauern um rund 4000. Die größte Stadion-Kapazität in der Bundesliga hat Borussia Dortmund. In den Signal Iduna Park können in nationalen Wettbewerben bis zu 81.365 Zuschauer.