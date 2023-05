Bericht: FC Bayern plant Feier zum Saisonausklang

Der FC Bayern hofft weiter auf eine Meisterfeier am Pfingstsonntag auf dem Marienplatz.

München Der FC Bayern hofft weiter auf die elfte deutsche Fußball-Meisterschaft in Serie. Diese würden die Münchner am Tag nach dem Bundesliga-Finale am Pfingstsonntag auf dem Marienplatz feiern.

Dort wollen dann auch die Fußballerinnen im Falle des Titelgewinns jubeln. Sie führen die Tabelle anders als die Männer an. Laut „Bild“ plant der Verein unabhängig vom Ausgang des 34. Spieltags am Samstag eine interne Feier in der „Motorworld“ im Münchner Stadtteil Freimann.

In der Tabelle belegen die Münchner Männer mit einem Rückstand von zwei Punkten Platz zwei hinter dem BVB. Die Dortmunder empfangen am letzten Spieltag den FSV Mainz 05, der FC Bayern tritt beim 1. FC Köln an. Den Münchnern droht die erste titellose Saison seit 2012.