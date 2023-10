Transfers Bericht: Bayern will Berater von Schalkes Ouédraogo treffen

München Der FC Bayern München ist laut einem Bericht von Sky an einer Verpflichtung von U17-Europameister Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 interessiert. Wie der Sender meldete, plant Bayerns Sportdirektor Christoph Freund ein baldiges Treffen mit dem Management des 17 Jahre alten Fußballers.

Der FC Bayern München ist laut einem Bericht von Sky an einer Verpflichtung von U17-Europameister Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 interessiert. Wie der Sender meldete, plant Bayerns Sportdirektor Christoph Freund ein baldiges Treffen mit dem Management des 17 Jahre alten Fußballers.

Der offensive Mittelfeldakteur spielt seit dieser Saison bei den Schalker Profis in der 2. Fußball-Bundesliga. In allen bisherigen zehn Meisterschaftsspielen kam er zum Einsatz, siebenmal stand er in der Startelf.

Der Teenager durchlief die Nachwuchsabteilungen auf Schalke, seit er acht Jahre alt war, und hat bei den Knappen einen Vertrag bis Ende Juni 2027. Bei seinem Debüt in der ersten Mannschaft am Auftaktspieltag der 2. Liga gelang ihm auswärts gegen den Hamburger SV (3:5) gleich ein Tor.

Laut Sky haben aus der Bundesliga neben den Bayern auch RB Leipzig und Eintracht Frankfurt Interesse an Ouédraogo.