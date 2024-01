Bayern-Torwart Peretz fällt mit Knieverletzung aus

Bayern-Torwart Daniel Peretz hat sich am Knie verletzt.

Basel Für Torwart Daniel Peretz vom FC Bayern München beginnt das Jahr 2024 mit einer Verletzungspause.

Der 23-Jährige hat sich in der Vorbereitung auf die Fortsetzung der Bundesliga-Saison im Training eine Innenbandverletzung am rechten Knie zugezogen, wie der deutsche Fußball-Meister vor dem Testspiel beim FC Basel mitteilte. Der Schlussmann aus Israel werde „in den kommenden Wochen“ ausfallen.

Sommer-Zugang Peretz ist im Kader von Trainer Thomas Tuchel aktuell die Nummer drei hinter Kapitän Manuel Neuer und Sven Ulreich. In der ersten Saisonhälfte kam er einmal bei den Profis zum Einsatz. Beim 4:0 in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen Preußen Münster feierte er sein Debüt im Bayern-Tor. Die Bayern setzen als Tabellenzweiter die Saison am kommenden Freitag mit dem Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim fort.