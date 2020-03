Bayer Leverkusen: Sven Bender erleidet Innenbandriss

Seven Bender verletzte sich beim 4:0-Sieg von Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt.

Leverkusen. Schlechte Nachrichten für Bayer Leverkusen. Verteidiger Sven Bender fällt mit einem Innenbandriss im Knie langfristig aus.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss vorerst auf Sven Bender verzichten. Der Abwehrchef der Werkself hat sich im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag eine Verletzung des Innenbandes im linken Knie zugezogen. Dies teilte der Club am Sonntag mit. Der 30-Jährige hatte sich in der Partie gegen die Hessen das Knie verdreht und musste kurz vor der Pause ausgewechselt werden. (dpa)