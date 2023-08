Alonso zu Vorschusslorbeeren: „Wir sind nicht dumm“

Leverkusens Trainer Xabi Alonso steht am Spielfeldrand. Sein Team gilt für viele in dieser Saison als Geheimtipp.

Trainer Xabi Alonso und seine Spieler von Bayer Leverkusen wollen sich von den vielen Vorschusslorbeeren vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga nicht in die Irre führen lassen.

„Wir haben ja noch gar nicht angefangen. Es gibt keinen Grund, uns zu loben“, sagte der Coach, dessen Team von vielen als Geheimtipp als Bayern-Jäger gesehen wird: „Wir nicht dumm und denken, wir sind die Besten, ohne dass wir etwas gemacht haben. Ja, wir haben ein gutes Gefühl. Aber wir müssen erst noch auf dem Platz zeigen, was wir wirklich können.“

Der Europa-League-Halfinalist des Vorjahres hat sich mit Granit Xhaka (FC Arsenal), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Victor Boniface (Union Saint-Gilloise) und Alejandro Grimaldo (Benfica Lissabon) hochkarätig verstärkt und in Moussa Diaby (Aston Villa) nur einen Stammspieler verloren. Doch zum Auftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wartet in Pokalsieger RB Leipzig ein echter Prüfstein. „Wir haben den Supercup gesehen. Das ist ein Top-Team in guter Form“, sagte Alonso mit Blick auf das 3:0 von RB in der Vorwoche gegen Meister FC Bayern. Auch dass der Spanier Dani Olmo dort mit drei Treffern auftrumpfte, „überrascht mich nicht. Wir kennen Dani, er hat eine super Entwicklung genommen.“