Achillessehnenreizung: Freiburgs Ginter fällt vorerst aus

Freiburgs Matthias Ginter hat sich an der Achillessehne verletzt.

Freiburg Personelle Probleme gehören beim Sport-Club diese Saison dazu. Nun meldet sich auch noch Abwehrchef Ginter ab. Auch die Bilanz von Trainer Streich in Dortmund macht den Badenern wenig Hoffnung.

Das Verletzungspech bleibt dem SC Freiburg treu. Auch Abwehrchef Matthias Ginter wird dem Fußball-Bundesligisten wegen einer Achillessehnenreizung nun vorerst fehlen.

„Wir können noch keine Prognose abgeben, wie lange es gehen wird“, sagte Trainer Christian Streich einen Tag vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). Ginter habe schon länger mit diesen Beschwerden zu kämpfen.

„Er wollte sich unbedingt durchbeißen“, sagte Streich über den 51-maligen Nationalspieler. Ginter habe sich über mehrere Wochen „vorbildlich in den Dienst der Mannschaft gestellt, aber jetzt ging es nicht mehr“. Der 30-Jährige werde nun konservativ behandelt.

Damit fällt Freiburgs komplette Stamm-Innenverteidigung aus. Ginters österreichischer Nebenmann Philipp Lienhart, der sich Mitte Januar an der Leiste operieren ließ, steht schon seit mehreren Wochen nicht zur Verfügung. In Dortmund muss der SC zudem auf Offensivtalent Merlin Röhl verzichten. Der 21-Jährige hatte gegen den VfB Stuttgart (1:3) wegen eines Fouls die Rote Karte gesehen und wurde für zwei Liga-Spiele gesperrt.

Die Bilanz der Freiburger beim BVB ist verheerend. Unter Trainer Streich gab es für die Badener in ihren bisherigen elf Spielen in Dortmund ein Remis und zehn Niederlagen. Man wolle sich trotzdem nicht hinten reinstellen und die Bälle weghauen, kündigte der 58-Jährige an: „Wir wollen konstruktiv spielen - und wir können das.“