Fußball-Profis auf Sicherheitsabstand zur Normalität

Essen. Die Fußball-Profis dürfen unter Auflagen wieder auf dem Rasen trainieren. Mit Rückkehr zur Normalität aber hat das wenig zu tun. Ein Kommentar.

Kurze Hosen, 20 Grad – und dieser Geruch nach Frühling. Zum Start in die Woche kehrte in den Trainingsstätten der Fußballprofis endlich wieder ein klein wenig Normalität zurück. Übungseinheiten in Grüppchen und Sprints, die gefühlt erst am Horizont endeten: Für ein paar Stunden konnten die Lizenzspieler die Erinnerung genießen, wie schön die Welt vor dem Coronavirus war.