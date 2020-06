Das Stadion in Frankfurt: Hier könnte das Finale der Europa League stattfinden.

Bericht Fussball: Finale der Europa League in Deutschland?

Essen Laut eines Berichts bewirbt sich Frankfurt um die Austragung des Europa-League-Endspiels. Der Wettbwerb pausiert derzeit wegen der Corona-Krise.

Die Finalrunde der Fußball Europa League könnte vielleicht in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet stattfinden. Nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ (Dienstag) liegt bei der Europäischen Fußball-Union UEFA eine entsprechende Bewerbung vor. Sie soll als aussichtsreich gelten.

Der Wettbewerb war wie die Champions League wegen der Corona-Pandemie im März mitten im Achtelfinale unterbrochen worden. Jetzt sollen alle noch ausstehenden Partien Mitte und Ende August in einer Region ausgetragen werden.

Frankfurt hatte auch Interesse an der Ausrichtung der ähnlich konzipierten Champions-League-Finalrunde. Da gilt inzwischen aber Portugals Hauptstadt Lissabon als Favorit. Die Entscheidung über die Ausrichter der beiden Turniere trifft das UEFA-Exekutivkomitee bei seiner Sitzung am 17. und 18. Juni.

Auch Finale der Champions League offen

In der Europa League sind noch Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg dabei. Wegen der Corona-Pandemie konnten die Achtelfinalspiele nicht ausgetragen werden. Ursprünglich sollte das Finale am 27. Mai im polnischen Danzik ausgetragen werden.

Auch der Finalspielort in der Champions League steht noch nicht fest. Laut einem Bericht der New York Times soll das Endspiel verschoben werden. Istanbul soll als Ausrichter nicht mehr infrage kommen. Stattdessen wird laut Bild-Zeitung auch über ein Blitz-Turnier nachgedacht. In der Champions League spielen noch der FC Bayern München und RB Leipzig. Während sich Leipzig bereits für das Viertelfinale qualifiziert hat, muss der deutsche Rekordmeister noch zum Rückspiel gegen den FC Chelsea antreten. (fs/dpa)