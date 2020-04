Frauen-Bundesliga: Saison soll fortgesetzt werden

Frankfurt Mehrheit der Klubs stimmt für eine Fortsetzung mit Geisterspielen. Für einen Wiederbeginn muss die Politik ihre Zustimmung geben.

Die Saison in der Frauen-Bundesliga soll mit Geisterspielen fortgesetzt werden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag nach der Managertagung per Videoschalte der zwölf Erstligisten mit. Elf von zwölf Klubs votierten dabei für eine Fortsetzung des Spielbetriebs, sobald dies während der Coronavirus-Pandemie wieder möglich ist. Der 1. FC Köln enthielt sich der Stimme. Vorerst bleibt der Spielbetrieb aber auch über den 30. April hinaus ausgesetzt. Ein Wiederbeginn hängt in erster Linie von der Zustimmung der Politik ab. Sechs Spieltage stehen noch aus.

Nur 130 Personen pro Stadion

Der Wiederbeginn soll von „strengen Hygienevorgaben, engmaschigen Testungen sowie kontinuierliches Monitoring“ begleitet werden, hieß es: „Das Konzept für die Frauen-Bundesliga entspricht grundsätzlich den Inhalten für die beiden Ligen der DFL. Es unterscheidet sich lediglich in organisatorischen Nuancen, beispielsweise bei der Personenzahl für die festgelegten Zonen im Innen- und Außenbereich der überwiegend kleineren Stadien.“ So sollen nur rund 130 Personen pro Spiel im Stadion sein.

„Für die Frauen-Bundesliga war es wichtig, dass sich die große Mehrheit der Vereine für die grundsätzliche Fortführung der Saison 2019/20 ausgesprochen hat“, sagte Siegfried Dietrich, Manager vom 1. FFC Frankfurt und Vorsitzender im DFB-Ausschuss Frauen-Bundesligen. Damit seien „zusammen mit dem DFB die internen Voraussetzungen“ geschaffen worden, wieder in den Spielbetrieb einzusteigen.

DFL unterstützt Frauen-Bundesliga

Die Entscheidung sei vor allem zustande gekommen, „weil die DFL mit ihrem beispiellosen Solidarfonds auch die höchste Spielklasse der Frauen wirtschaftlich unterstützt“, so Dietrich: „Das ist ein großartiger Schulterschluss in schwierigen Zeiten – ein starkes Zeichen, das gar nicht hoch genug zu bewerten ist.“ Die Deutsche Fußball Liga (DFL) unterstützt die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga mit 7,5 Millionen Euro. (dpa/sid)