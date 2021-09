Flick lobt DFB-Spieler für ihr großes Engagement

Stuttgart. Am Donnerstag feiert Hansi Flick sein Debüt als Bundestrainer. Das DFB-Team trifft auf Liechtenstein. Der Gegner sei egal, sagt Flick.

Eigentlich sagt man so einen Satz als Bundestrainer nicht, aber Hansi Flick ist ja noch nicht lange Bundestrainer. Gegen Liechtenstein wird er am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) im Kybunpark von St. Gallen sein erstes Spiel als Deutschlands oberster Fußballlehrer absolvieren, tags zuvor gibt er seine erste Pressekonferenz vor einem Länderspiel. Und dabei sagt er tatsächlich diesen Satz: „Der Gegner ist egal.“ Das kommt selten vor in einer Branche, in der noch vor dem einseitigsten Duell gegen den größten Außenseiter beteuert wird, dass der Gegner ja auch gefährlich sei und dass man allergrößten Respekt habe.