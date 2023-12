„Feierbiester“ aus Saarbrücken wollen Weiterkommen begießen

Saarbrücken will eine große Partynacht feiern.

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken bleibt der Pokalschreck dieser Saison. Das Sensationsteam schaltete nach den Bayern auch Frankfurt aus.

Der Evergreen von der Traumfahrt nach Berlin schallte schon weit vor dem Schlusspfiff durch den Ludwigspark, die völlig euphorisierten Fans erhoben sich zu Standing Ovations für ihr Sensationsteam. Und als dann endlich der Abpfiff ertönte, gab es kein Halten mehr in Saarbrücken.

Das Märchen geht weiter, der 1. FC Saarbrücken hat nach Rekordsieger Bayern München auch Eintracht Frankfurt, Finalist der Vorsaison, im DFB-Pokal ausgeschaltet - und das beim 2:0 (0:0) im Achtelfinale völlig verdient. „Da muss man mega stolz sein“, sagte Trainer Rüdiger Ziehl beglückt bei Sky, „das ist einfach geil!“ Torschütze Kai Brünker meinte: „Heute gönne ich mir mal ein paar Bier. Gefühlt sind wir alle Feierbiester.“

Die Helden hüpften zu den Klängen des umgedichteten Nikolaus-Klassikers „Lasst uns froh und munter sein“ vor ihrer Kurve im Kreis und feierten mit ihren Frauen und Kindern, ihre Gegner blieben wie eingefroren stehen. Die Gästekurve strafte Kevin Trapp und Kollegen mit Missachtung.

Alarmstufe Rot bei Eintracht Frankfurt

„Ich bin sauer, das ist brutal enttäuschend“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche: „Wir haben schlecht verteidigt und hatten keine Lösung nach vorne. Es geht im Fußball darum, Zweikämpfe anzunehmen, wir können nicht immer nur schön spielen. Wir müssen den Finger in die Wunde legen.“

Während die SGE durch die Blamage tiefer in die Krise schlittert, wandelt der 1. FCS auf den Spuren seines Sensationslaufs ins Halbfinale der Saison 2019/20. Brünker (64.) und Luca Kerber (78.) besiegelten die vierte Niederlage der Frankfurter in Serie, vor dem Knaller gegen die Bayern am Samstag (15.30 Uhr) herrscht Alarmstufe rot.

Zumal der kurz zuvor eingewechselte Noel Futkeu wegen eines Tritts abseits des Balles gegen Marcel Gaus die Rote Karte sah (83.). „Das darf ihm nicht passieren“, sagte Krösche. Brünker dagegen schwärmte. „Das ist geisteskrank“, sagte er: „Hut ab vor der gesamten Mannschaftsleistung, einfach surreal. Wir sind eine Runde weiter - und wollen da weiter rocken!“

Die Hessen scheiterten zum dritten Mal in den jüngsten sechs Jahren an einem Team unterhalb der beiden Eliteligen, das drittklassige Saarbrücken gewann sensationelle sieben seiner vergangenen acht DFB-Pokalspiele. Im dritten Duell gelang erstmals das Weiterkommen gegen die Eintracht.

Saarbrücken kauft Frankfurt den Schneid ab

Um einer wie gegen die Bayern drohenden Absage vorzubeugen, hatten die Saarbrücker den Platz im Ludwigspark in den Tagen vor dem Pokalkracher mit einer Plane abgedeckt. Dennoch präsentierte sich der Rasen im dritten Heimspiel in acht Tagen in schlechtem Zustand.

Der Favorit ließ sich vor 15.903 Zuschauern vom giftigen Außenseiter den Schneid abkaufen. Die SGE hatte großes Glück, dass Schiedsrichter Daniel Siebert nach sanftem Stoß gegen Robin Koch den Führungstreffer von Brünker (20.) im Anschluss an eine Ecke nach Videobeweis zurücknahm. Frankfurt fehlte es an Tempo und Ideen, nur ein harmloser Distanzschuss von Niels Nkounkou (38.) kam aufs Saarbrücker Tor.

Eintracht-Joker Aurelio Buta traf aus spitzem Winkel die Latte (61.). Kurz darauf drosch Brünker nach einem langen Pass den Ball mit links aus zwölf Metern ins Eck. Auf dessen Zuspiel schloss Kerber einen Konter zum 2:0 ab.

