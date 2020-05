FC Bayern: Uli Hoeneß hofft auf Ex-Schalker Leroy Sané

München Der Ehrenpräsident des Rekordmeisters ist beim Sané-Wechsel zuversichtlich. Eine Verpflichtung von Kai Havertz kann er sich nicht vorstellen.

Für Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist eine Verpflichtung von Leroy Sané allem Anschein nach beschlossene Sache, ein Transfer von Kai Havertz zum deutschen Rekordmeister dagegen eher unwahrscheinlich. „Ich glaube, dass wir an der Schwelle zu einer neuen, tollen Generation sind“, sagte der 68-Jährige vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag im BR-Hörfunk - und schloss den umworbenen Sané, der vorerst noch bei Manchester City unter Vertrag steht, bereits in seine Gedanken ein.

Hoeneß: "Sportlich würde ich Havertz gerne in München sehen"

„Wir haben mit Joshua Kimmich, Niklas Süle und hoffentlich David Alaba, Thiago und auch Leroy Sané eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft. Ich kann mir gut vorstellen, wenn alles optimal läuft, dass bei Bayern München gerade eine neue Ära beginnt“, sagte Hoeneß. Bei Havertz (20/Bayer Leverkusen) ist er dagegen skeptisch. „Sportlich würde ich ihn gerne in München sehen, aber Stand heute kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Havertz kommt“, behauptete der ehemalige Manager und Präsident.

Der Ex-Schalker Sané steht aktuell noch bei Manchester City unter Vertrag. Schon lange gibt es Gerüchte um eine Verpflichtung des 24-Jährigen. Zuletzt warf den gebürtigen Essener aber eine schwere Knieverletzung zurück. (fs/sid)