FC Bayern: Im Attacke-Modus ins kleine Finale

München. Die Bayern wollen mit einem Sieg im Spitzenspiel die Tabellenführung übernehmen. Flick hofft auf die Krönung eines Erfolgsjahres.

Titel ging es auch am Freitag, um jene, die der FC Bayern gerade gewonnen und überraschend verpasst hat und solche, die er gewinnen und nicht überraschend verpassen will. Hansi Flick, Weltfußballer Robert Lewandowski und Welttorhüter Manuel Neuer sprachen über all diese Themen nach den Auszeichnungen vom Vorabend. Der Münchener Coach war bei der virtuellen Fifa-Verleihung trotz seiner fünf Titelgewinne in 2020 überraschend nicht als Welttrainer geehrt worden, sondern Jürgen Klopp vom FC Liverpool.

„Natürlich war man ein bisschen enttäuscht“, sagte Flick am Tag danach, „auf der anderen Seite ist es so, dass eine Meisterschaft, ein Champions-League- und Pokal-Sieg so viel mehr zählen. Ich blicke nach vorne. Wir haben große Ziele.“ So sieht es auch Lewandowski. „Wir wollen weiter attackieren. Wir sind immer noch im Sieger-Modus“, sagte der Weltfußballer, und was die ausgebliebene Ehrung für Flick angeht, befand er: „Wir haben auch den besten Trainer.“ Zu seiner eigenen Auszeichnung ergänzte der stolze Lewandowski: „Für mich gehört die Trophäe auch der ganzen Mannschaft, dem Trainer und dem ganzen Staff.“

Das alles passte insofern gut zum letzten Ligaspiel der Bayern in 2020 um die inoffizielle Weihnachts-Meisterschaft an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellenführer Bayer Leverkusen, weil sie mit diesem eines der bekanntesten Beispiele für einen gewonnenen und zerronnenen Titel verbindet. Uli Hoeneß hatte zuletzt am Nikolaustag daran erinnert, und dem langjährigen Macher des FC Bayern war dabei noch immer eine diebische Freude über den unverhofften Gewinn der Meisterschale anzusehen, als er im BR-Fernsehen über den 20. Mai 2000 sprach.

Bayerns Ehrenpräsident Hoeneß hofft, dass die Meisterschaft "nicht so spannend" wird

„Das waren die Zeiten, als die Meisterschaften ja noch spannend waren. Kein Mensch hat damit gerechnet“, sagte Hoeneß über Bayerns damaligen 3:1-Sieg gegen Bremen, während Leverkusen ein paar Kilometer weiter vor der Münchener Stadtgrenze in Unterhaching 0:2 verlor, damit den noch fehlenden Punkt zum Titelgewinn verpasste und fortan Vizekusen genannte wurde. Für den eigentlich nicht für möglich gehaltenen Fall der Fälle hatten die Bayern eine Gärtnerei angemietet. „Als der Titel feststand, haben wir sofort in der Gärtnerei angerufen, die Meisterschaftsfeier organisiert, haben die Unterhachinger Spieler alle eingeladen, die sind auch gekommen“, erzählte Hoeneß vor knapp zwei Wochen, „das war eine der schönsten Meisterschaftsfeiern.“

Es war ein hübscher Zufall, dass Hoeneß darüber ausgerechnet an Nikolaus sprach, als seine Bayern nach dem 3:3 gegen Leipzig noch Tabellenführer waren. Und dass er mit Blick auf die vermeintlichen Hauptkonkurrenten um den Meistertitel, Leipzig und Dortmund, auf den Vorsprung verwies und sagte: „Ich hoffe doch, dass die Meisterschaft auch dieses Jahr nicht so spannend wird.“ Es müssten am Ende ja nicht zehn Punkte Vorsprung sein, „aber zwei, drei, vier Punkte werden wir schon am Ende vorne sein.“ Nun ist es so, dass auch der Hoeneß-Spruch von 2006 in den Legendenschatz der Bundesliga einging, als er dem damaligen Tabellenführer Bremen zurief: „Der Nikolaus war noch nie ein Osterhase.“ Und damit zurück zur Gegenwart, zum Topspiel des bisher ungeschlagenen Ersten aus Leverkusen gegen den Zweiten FC Bayern, der an Nikolaus noch von der Tabellenspitze grüßte, nun aber schon bei einem Unentschieden zumindest den Weihnachtsmann nicht als Ligaprimus empfangen würde.

Das gilt es aus Münchener Sicht zu verhindern, weshalb Flick trotz der Müdigkeit in seiner Belegschaft einen Sieg „ganz klar“ als Ziel ausgab. Ein Sieg „wäre die Kirsche auf der Sahnetorte“, sagte er vorm Abschluss des Erfolgsjahres 2020. Neuer ergänzte: „Für uns ist es nochmal ein kleines Finale.“