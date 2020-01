Augsburg. In Augsburg bestätigten sich die Schwachpunkte des BVB aus der Hinrunde. Die sportlich Verantwortlichen nehmen die Spieler in die Pflicht.

Favre, Zorc, Kehl: Alle sorgen sich um BVB-Defensivarbeit

Um nach dem Abpfiff im Augsburger Stadion ein Bild zu suchen, das das Dortmunder Abwehrhalten ganz treffend beschreibt, lohnte sich der Blick auf die aus der Kabine tröpfelnden BVB-Profis. Axel Witsel suchte fragend den Ausgang. Achraf Hakimi marschierte schnurstracks durch die falsche Tür und wäre vermutlich auf den Toiletten in Block D gelandet, hätten ihn die Betreuer nicht eingefangen.

Orientierunglose Phasen in der Defensive

Derart orientierungslos wirkte die Mannschaft in vielen Phasen des 5:3 (0:1)-Erfolges beim FC Augsburg auch auf dem Rasen, als es darum ging, das eigene Tor zu verteidigen. „Das macht mir Sorgen“, meinte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc. „Das Abwehrverhalten ist alles andere als gut. So erreicht man seine Ziele nicht.“

Nun schleppt der Revierklub seine Defensivprobleme schon lange mit sich herum. Nur deswegen werkelte Trainer Lucien Favre überhaupt am System, vertraute er zuletzt einer Dreier- anstelle einer Viererkette. Doch die Gegentore werden nicht weniger, obwohl in der Winter-Vorbereitung an den Abläufen gefeilt worden war. In Augsburg patzte Manuel Akanji (wieder mal). Lukasz Piszczek fehlte es an Tempo. Mats Hummels entschied sich gelegentlich für Laufwege, die nur er versteht. Als Favre deswegen nach der Halbzeitpause auf eine Viererkette umstellte, klafften im Zentrum wieder große Löcher.

Es fehlt an der Abstimmung

Allerdings kritisierte Zorc nicht nur die Abwehrspieler, die gesamte Elf sei für das Verteidigen zuständig. „Am Ende kann man die Dinge nur ansprechen“, erklärte Sebastian Kehl. „Dann ist der Spieler für seine Einstellung selbst verantwortlich. Das war heute in Phasen nicht gut“, ergänzte der Leiter der Lizenzspielerabteilung.

Nach wie vor fehlt es an der Abstimmung zwischen den Mannschaftsteilen, an einem klaren Konzept, wann gepresst wird. Hinzu kommen individuelle Aussetzer. „Wir müssen uns da einfach verbessern“, sagte Zorc. Favre warnte: „Wir können nicht jedes Mal vier oder fünf Tore schießen, um zu gewinnen.“ Der nächste Stabilitätstest folgt Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FC Köln.