Freiburg. Für rund fünf Minuten wurde das Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und 1. FC Köln unterbrochen. Süßigkeiten und flogen auf den Rasen.

Die Fan-Kritik gegen den geplanten Einstieg von Insvestoren in die Deutsche Fußball-Liga (DFL) reißt nicht ab. Auch beim Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Köln gab es massive Proteste, die für eine fünfminütige Spielunterbrechung sorgten. Zahlreiche Süßigkeiten und weitere Gegenstände flogen in der 13. Minute in den Strafraum der Gastgeber. Mehrere Ordnungskräfte waren mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, auch Staubsauger wurden eingesetzt. Die Fans machten ihrem Unmut zudem mit lauten „Scheiß-DFL“-Wechselgesängen Luft.

Kölns Trainer Steffen Baumgart hat in der Debatte um den umstrittenen Investoren-Deal mit deutlichen Worten großes Verständnis für die Fans gezeigt. „Ich glaube, dass man das akzeptieren und respektieren muss, was die Fans zeigen. Ein Mehrheitsbeschluss kann nicht sein, dass er von 50 Leuten gemacht wird. Die Mehrheit ist die Kurve und das in jedem Stadion. Das sollte man bei allen Situationen bedenken. Ob richtig oder falsch, lasse ich außen vor“, sagte der FC-Coach am Rande des Spiels in Freiburg bei DAZN.

Auch die Profis des SC Freiburg und des 1. FC Köln packen mit an. Foto: Christian Kaspar-Bartke / Getty Images

Fans in ganz Deutschland protestieren gegen DFL-Entschluss

In ganz Deutschland machten Fans an diesem Wochenende ihre Ablehnung gegen einen DFL-Investor deutlich. „Wir werden kein Teil eures Deals sein - Scheiß DFL!“, stand auf Bannern in den Stadien. Die 36 Profi-Clubs hatten der Deutschen Fußball Liga am vergangenen Montag mit der nötigen Mehrheit das Mandat erteilt, in konkrete Verhandlungen mit einem strategischen Vermarktungspartner einzutreten. Viele Anhänger machten am Wochenende deutlich, dass sie sich weiter dagegen wehren wollen.

Fans des SC Freiburg protestieren auf einem Plakat gegen die DFL-Pläne. Foto: Christian Kaspar-Bartke / Getty Images

In Bochum musste die Partie des VfL gegen den 1. FC Union Berlin am Samstag unterbrochen werden. Union-Fans hatten nach zwölf Minuten Tennisbälle und - passend zur Vorweihnachtszeit - Schokoladentaler auf den Rasen geworfen. Erst als das Spielfeld nach rund vier Minuten davon befreit worden war, ging es weiter. Bochums Offensivmann Takuma Asano hatte sich unterdessen einen Taler einverleibt und anschließend sogar ein Tor erzielt.

Fans von Hansa Rostock randalieren in Paderborn

Das Zweitligaspiel zwischen dem SC Paderborn und Hansa Rostock musste am Freitag sogar zweimal unterbrochen werden. Zudem kam es zu folgenreichen Fan-Ausschreitungen von Rostocker Fans. Auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul schaltete sich am Wochenende in die Diskussion ein. „Zerstörungswut und Angriffe auf Sicherheitskräfte scheinen in manchen Köpfen fest verankert zu sein. Und dass dabei wiederholt Fans und Einsatzkräfte verletzt wurden, ist nicht hinnehmbar“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport