Schalke 04 Fan verstorben: Schweigeminute beim Schalke-Training in Mittersill

Mittersill. Das Training des FC Schalke 04 am Donnerstag in Mittersill begann mit einer Schweigeminute. Ein S04-Fan ist am Mittwoch vor Ort verstorben.

Vor dem Start des Trainings am Donnerstagvormittag im Trainingslager vom FC Schalke 04 in Mittersill wurde es auf und neben dem Platz ganz ruhig. Spieler, Verantwortliche und Anhänger begangen eine Schweigeminute für einen Fan, der mit ins Trainingslager gereist war und am Donnerstag tot aufgefunden wurde. Die Polizei untersucht derzeit die Umstände. Schalkes Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann verkündete die Nachricht mit trauriger Stimme. (hnie)

Traurige Nachrichten für die Schalker Vereinsfamilie: Im Trainingslager in Mittersill ist aus noch ungeklärten Gründen ein Anhänger der Königsblauen verstorben. Der FC Schalke 04 ist in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihnen. pic.twitter.com/f7kaZEzVRR — FC Schalke 04 (@s04) July 14, 2022

