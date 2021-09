Ex-Schalker Bastian Oczipka spricht über Abschied bei S04

Nach vier Jahren auf Schalke ließ S04 den Vertrag des Linksverteidigers auslaufen. Nun spricht Bastian Oczipka über das vergangene Jahr.

126 Mal stand Bastian Oczipka für den FC Schalke 04 auf dem Platz, seit diesem Sommer steht der Linksverteidiger beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin unter Vertrag. Nun hat sich Oczipka erstmals nach seinem Wechsel über das vergangene Jahr auf Schalke und seinen Abschied bei S04 gesprochen.

Lange war nicht klar, wie die Karriere des inzwischen 32-jährigen Bastian Oczipka weitergehen würde. Nach der katastrophalen Bundesliga-Spielzeit in Gelsenklrchen war der Vertrag des Verteidigers auf Schalke nicht mehr verlängert worden. Nach insgesamt 286 Spielen für Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und den FC Schalke sicherte sich Union Berlin in diesem Sommer die Qualitäten des erfahrenen und ablösefreien Oczipka.

Dieser blickt im Gespräch mit Medienvertretern auf seine Zeit in Gelsenkirchen zurück. "Das hat an mir sehr genagt. Deswegen war die Zeit ohne Verein vielleicht gar nicht so verkehrt, um endgültig den Kopf freizubekommen", so Oczipka, der nach seinem Vertragsende auf Schalke bis Ende August ohne neuen Verein war. "In dem einen Jahr sind sehr viele negative Sachen passiert. Die etwas längere vereinsfreie Zeit war für den Kopf mental sehr gut."

Ehemalige Schalker raten ihm zu Union

Bei Union trifft Oczipka auf einige ehemalige Weggefährten aus seiner insgesamt vierjährigen Zeit auf Schalke. Stürmer Cedric Teuchert und Torwart Frederik Rönnow haben ihn laut eigener Aussage zu einem Wechsel zu Union geraten. In Berlin wird Oczipka nur in der Bundesliga und dem DFB-Pokal auflaufen können, da die Verantwortlichen ihn nicht für die Europapokal-Spiele in der neu geschaffenen Conference League nominierten. (fs)

