Ex-Schalke-Coach Domenico Tedesco trainiert ab jetzt Belgien

Essen. Nach dem Aus bei RB Leipzig hat der Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco einen neuen Job. Er übernimmt das Nationalteam Belgiens.

Nach seinem Aus bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Domenico Tedesco einen neuen Job. Wie der belgische Verband am Mittwochmorgen auf Twitter mitteilte, übernimmt der frühere Trainer von Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 das Nationalteam der Männer. "Good luck, coach", twitterten die "Devils" zu einem Foto von Tedesco.

Tedesco folgt auf Martinez

Wie der Verband RBFA zudem verkündete, unterschrieb der 37-Jährige einen Vertrag, der die Europameisterschaft 2024 in Deutschland einschließt. Tedesco folgt auf den Spanier Roberto Martinez, der nach dem WM-Vorrundenaus seinen Rücktritt erklärt hatte.

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! 🤝🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) February 8, 2023

„Für mich ist es eine große Ehre, neuer Cheftrainer der belgischen Nationalmannschaft zu sein“, sagte Tedesco laut einer Verbandsmitteilung: „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und bin extrem motiviert. Ich hatte schon ab dem ersten Gespräch ein sehr gutes Gefühl.“

DFB-Pokalsieger mit RB Leipzig

Eine Taskforce des belgischen Verbands erkor Tedesco, der im September beim DFB-Pokalsieger RB Leipzig freigestellt worden war, als Wunschlösung aus. Der Deutsch-Italiener hatte zuvor unter anderem von 2017 bis 2019 Schalke 04 betreut.

Mit RB Leipzig hatte Tedesco vergangenes Jahr den DFB-Pokal gewonnen. 4:2 nach Elfmeterschießen hatte sein Team den SC Freiburg im Finale besiegt. Nach einem Absturz auf Ligaplatz elf in der aktuellen Saison und einem 1:4 in der Champions League gegen Schachtar Donezk musste der 37-Jährige seinen Posten räumen.

Tedesco auf Schalke mit legendärem Derby beim BVB verbunden

Erstmals für Aufsehen im deutschen Fußball hatte Tedesco 2017 gesorgt, als er den hoffnungslos abgeschlagenen FC Erzgebirge Aue zum Klassenerhalt in der 2. Liga geführt hatte. Bald darauf wechselte er zum FC Schalke. In Gelsenkirchen erlebte er nach dem Höhenflug inklusive Vizemeisterschaft, DFB-Pokalhalbfinaleinzug und Spielen in der Champions League einen Absturz bis auf Platz 14 in der Bundesliga. Im März 2019 wurde er freigestellt. Von vielen Anhängern der Königsblauen wird er aber noch immer sehr geschätzt, in Erinnerung ist auch seine emotionale Halbzeitansprache im Derby gegen Borussia Dortmund, die er auf Knien hielt und die mit dazu beitrug, dass Schalke ein 0:4 noch in ein 4:4 verwandeln konnte.

Nach seinem Engagement auf Schalke heuerte Tedesco bei Spartak Moskau an. Mit dem russischen Klub wurde er 2021 Vizemeister ehe er zu RB Leipzig kam. (meme mit sid)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport