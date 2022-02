Entscheidung gefallen: NFL kommt nach Deutschland

Los Angeles In der Nacht zu Montag wird der Super Bowl ausgetragen. Eine Entscheidung ist gefallen: Die Liga gastiert demnächst in Deutschland.

Die Stars der National Football League (NFL) kommen nach Frankfurt. Nach SID-Informationen wird diese Entscheidung am Mittwochmittag (Ortszeit) in Los Angeles im Vorfeld des 56. Super Bowls zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams bekannt gegeben. Das Spiel um die Meisterschaft wird in der Nacht von Sonntag auf Montag (0.30 Uhr/Pro7 und DAZN) im SoFi Stadium in Inglewood ausgetragen. Informationen der Bild-Zeitung zufolge soll auch München Spiele bekommen.

Von 2022 bis mindestens 2025 soll jeweils ein NFL-Hauptrundenspiel in einem deutschen Stadion stattfinden. Frankfurt, München und Düsseldorf waren dafür in die engere Auswahl gekommen und durften sich Hoffnungen machen - Frankfurt hat sich letztlich gemeinsam mit Eintracht Frankfurt und dem Deutsche Bank Park (Zuschauer-Kapazität 51.500) durchgesetzt. Darüber hinaus wird abseits der USA in London und Mexiko-Stadt gespielt.

"Football wird in Frankfurt einen regelrechten Boost erleben"

„Sollten wir den Zuschlag bekommen und eine Partnerschaft mit der NFL eingehen, werden wir Geld für die Herrichtung von innerstädtischen Plätzen ermöglichen, um die Ausrichtung von Veranstaltungen wie Fanfesten nachhaltig zu erleichtern“, hatte Sportdezernent Mike Josef zuletzt gesagt. „Außerdem werden wir den Aufbau von Strukturen für Football und Flag-Football insbesondere im Jugendsport unterstützen. Der American Football in Frankfurt wird einen regelrechten Boost erleben.“

Frankfurt war und ist Fans auch als Standort des Football-Teams Galaxy bekannt. Die NFL hat Deutschland als großen Wachstumsmarkt identifiziert, die Liga will in der Gastgeberstadt stark den Nachwuchs fördern.

Die Kansas City Chiefs mit Star-Quarterback Patrick Mahomes, die New England Patriots, die Tampa Bay Buccaneers und die Carolina Panthers haben sich die Vermarktungs-Rechte der Liga für Deutschland gesichert. (sid)

