EM 2024: Tickets für Gelsenkirchen und das Finale im Angebot

Essen Die Uefa hat Zuschlag oder Absage für die Vergabe von Tickets für die Heim-EM 2024 erteilt. Schon stehen die ersten Karten zum Verkauf.

Die Spannung unter den Fußball-Fans war groß, wer positive Nachricht bekommen würde und sich über Tickets für die Heim-EM 2024 freuen durfte – bei vielen aber war die Enttäuschung ungleich größer, schließlich gab es für die 1,2 Millionen Eintrittskarten der ersten Verkaufsphase mehr als 20 Millionen Anfragen beim Europäischen Fußball-Verband (Uefa). Etliche blieben trotz 10, 20 oder noch mehr Spielanfragen unberücksichtigt, in den Sozialen Medien äußern sie deshalb ihren Unmut. Andersherum wollen einige Glückliche ihre Karten schon wieder weiterreichen beziehungsweise verkaufen, ob nun für ein Vorrundenspiel in Gelsenkirchen oder aber fürs Finale am 14. Juli.

EM-Tickets für Gelsenkirchen stehen zum Verkauf

„Will einer EM Tickets in Gelsenkirchen“, fragt zum Beispiel X-User @julianlenski1, weil er sich noch nicht sicher, ob er die ihm zugelosten Karten in Anspruch nehmen möchte. Das erzeugt Interesse bei denen, die bei der Vergabe leer ausgegangen sind.

Und schnelles Handeln ist erforderlich: Wer bis Freitag, 14 Uhr, die Tickets nicht bezahlt, bekommt sie aus seinem Uefa-Benutzerkonto entfernt, hat also kein Anrecht mehr auf seinen Stadionbesuch während der EM 2024. Die Tickets gibt es nur in digitaler Form. Wer Karten bezahlt hat, kann sie danach nicht stornieren, aber aus gesundheitlichen Gründen an Verwandte oder Freunde weiterreichen. Deren persönliche Daten als neuer Ticketinhaber müssen nur binnen einer bestimmten Frist der Uefa mitgeteilt werden.

Wer jetzt noch kein Ticket bekommen hat, muss aber nicht aufgeben: Insgesamt gehen 2,7 Millionen Karten für die Fußball-EM 2024 in den Verkauf, bei der nächsten Phase nach der Gruppenauslosung (2. Dezember in Hamburg) eine weitere Million. Die restlichen 500.000 Tickets sollen während des Turniers im Last-Minute-Verfahren an die Fans gebracht werden. Der Vorteil: Bei der ersten Runde haben Fans bezüglich der Paarung die Katze im Sack gekauft – wer explizit die Top-Teams wie Frankreich, England oder Spanien sehen will, muss auf die letzte Phase hoffen.

EM 2024: Große Enttäuschung bei denen, die leer ausgegangen sind

Trotzdem hat der ausbleibende Zuschlag bei vielen Fans riesige Enttäuschung ausgelöst. „Auf 8 EM-Spiele beworben, kein Ticket bekommen“, schrieb @msvmarius bei X. „Die Euphorie auf Heim-EM ist quasi wieder dahin. Fußballmafia“. Wie geschildert: So schlimm ist es noch nicht, es kommen ja noch weitere Möglichkeiten auf EM-Tickets, auch wenn der Ansturm dann kaum geringer ausfallen dürfte. Bei der nächsten Runde stehen dann auch schon 21 der 24 EM-Teilnehmer fest, die letzten drei erfolgen nach den Play-offs im März. Deutschland, das steht schon fest, spielt in der Vorrunde in München (14. Juni), Stuttgart (19. Juni) und Frankfurt (23. Juni). Spielorte in Nordrhein-Westfalen sind Dortmund, Gelsenkirchen, Köln und Düsseldorf.

