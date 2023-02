Stützle: Noch kein Kontakt zum neuen Eishockey-Bundestrainer

Ottawa NHL-Profi Tim Stützle hatte noch keinen Kontakt zum neuen Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis.

„Ich habe mit dem neuen Nationaltrainer noch gar nicht gesprochen oder war noch gar nicht im Austausch“, sagte der 21 Jahre alte Angreifer der Ottawa Senators in einer Runde mit deutschen Journalisten, als es um eine mögliche WM-Teilnahme ging. Kreis ist seit etwa drei Wochen im Amt und Nachfolger von Toni Söderholm.

WM-Teilnahme offen

Eine Teilnahme für das Turnier in Finnland und Lettland vom 12. bis 28. Mai ließ Stützle weiter offen. „Wenn ich fit wäre, würde ich niemals eine WM ausschlagen, es ist immer eine riesengroße Ehre, dort zu spielen“, sagte der Viersener. „Aber wir haben auch mit der Mannschaft hier viele Sachen vor und wollen in den nächsten Jahren weiter angreifen. Da wäre es nicht so gut, wenn ich mich bei einer WM verletze und mir damit den Sommer verbaue. Man muss schauen, wie ich mich fühle nach der Saison“, sagte er.

Die WM in Helsinki und Tampere hatte Stützle im vergangenen Jahr wegen einer Verletzung am Knie nicht zu Ende spielen können. „Wenn ich die Chance habe - und 100 Prozent fit bin - zu einer WM zu gehen, werde ich das immer machen. Aber wenn man was hat, was vielleicht die ganze Saison über Probleme macht - und ich habe schon ein paar Spiele verpasst diese Saison - dann macht es einfach keinen Sinn für mich, dieses Risiko nochmal einzugehen“, erklärte Stützle.

Stützle spielt die bislang beste NHL-Saison seiner Karriere und kommt nach 52 Spielen auf 59 Scorerpunkte. Erst in der vergangenen Woche war er zum Spieler der Woche gekürt worden, nachdem er vier Tore und sechs Assists beigesteuert hatte. „Ich will mich hier voll und ganz auf die Saison konzentrieren. Unser Ziel sind die Playoffs und wenn wir das schaffen sollten, fällt die WM so oder so weg“, sagte er.