Schwedischer Keeper Lundqvist beendet Eishockey-Karriere

Henrik Lundqvist spielte 15 Jahre lang für die New York Rangers in der NHL.

Göteborg. Der zu den besten Torhütern der Eishockey-Geschichte zählende Schwede Henrik Lundqvist hat seine Karriere beendet. "Es ist Zeit", schrieb der 39-Jährige bei Twitter.

"Die vergangenen 30 Jahre meines Lebens habe ich dem Eishockey-Spiel gewidmet. Nun ist es Zeit, vom Spiel fortzugehen und ein neues Kapitel zu beginnen." Bei einer Pressekonferenz in Göteborg erinnerte er daran, dass er dort im Alter von fünf Jahren sein erstes Eishockeymatch gesehen habe.

Lundqvist spielte in der Nordamerika-Liga NHL 15 Jahre lang für die New York Rangers. Im vergangenen Oktober unterschrieb er einen Einjahresvertrag bei den Washington Capitals, kam aber wegen Herzproblemen nicht zum Einsatz. Im Januar wurde ihm eine neue Herzklappe eingesetzt. Eigentlich habe er noch einmal zurückkommen wollen, allerdings beim leichten Training Brustschmerzen gehabt, berichtete er in der Zeitung "New York Post".

Lundqvist wurde in der NHL 2012 als bester Torhüter ausgezeichnet. Mit der schwedischen Nationalmannschaft wurde er 2006 in Turin Olympiasieger, gewann 2014 in Sotschi Silber und holte 2017 den Weltmeistertitel. Nur der Meistertitel in der NHL fehlte Lundqvist zur Aufnahme in den sogenannten Triple Gold Club. 2014 verlor mit den Rangers die Finalserie um den Stanley Cup gegen die Los Angeles Kings.

