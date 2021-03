Trainer Pavel Gross und Adler Mannheim haben in der Süd-Staffel der DEL eine Niederlage kassiert.

Bremerhaven. Die Tabellenführer der Nord- und Südstaffel der Deutschen Eishockey Liga haben am 30. Spieltag jeweils eine Niederlage kassiert.

Während der Nord-Spitzenreiter Eisbären Berlin mit 3:4 (0:0, 1:3, 2:1) beim ERC Ingolstadt unterlag, verlor Adler Mannheim beim Nord-Zweiten Fischtown Pinguins aus Bremerhaven deutlich mit 0:5 (0:1, 0:2, 0:2). Beide Mannschaften führen ihre Liga allerdings weiterhin souverän an.

Nach zuletzt vier Siegen in Serie gab es für den Süd-Tabellenführer Mannheim in Bremerhaven beim 0:5 nichts zu holen. Dominik Uher (19. Minute), Stanislav Dietz (26.) und Miha Verlic (40.) schossen die Gastgeber aus der Seestadt nach zwei Dritteln mit 3:0 in Führung. Im Schlussdurchgang erhöhten Ross Mauermann (54.) und erneut Dietz (58.) im 250. DEL-Spiel der Bremerhavener auf 5:0.

Der Hauptstadt-Club aus Berlin verlor die Partie in Ingolstadt vor allem im zweiten Abschnitt. Der frühere Eisbären-Profi Louis-Marc Aubry (31./37.) mit einem Doppelpack und Wojciech Stachowiak (36.) sorgten mit ihren Toren für einen Vorsprung des neuen Tabellenzweiten der Südstaffel. Parker Tuomie (39.) konnte für die Gäste zum zwischenzeitlichen 1:3 verkürzen. Tim Wohlgemuth (46.) für Ingolstadt und die Berliner Lukas Reichel (53.) und Ryan McKiernan (55.) trafen im Schlussdrittel.

© dpa-infocom, dpa:210324-99-958294/2