DEL-Eishockey München gewinnt erst in der Verlängerung in Krefeld

Krefeld. Nur mit Mühe hat Meisterschaftskandidat EHC Red Bull München die zweite Niederlage nacheinander in der Deutschen Eishockey Liga verhindert.

Die Mannschaft von Trainer Don Jackson rang Außenseiter Krefeld Pinguine auswärts nach zweimaligem Rückstand mit 3:2 (0:0, 1:1, 1:1) nach Verlängerung nieder, musste aber überraschend einen Punkt abgeben. Der amerikanische Stürmer Austin Ortega schoss die Münchner in der 65. Minute mit seinem zweiten Überzahl-Tor dieser Partie zum Sieg.

Am Freitag hatte der Titel-Mitfavorit gegen Vizemeister Grizzlys Wolfsburg (2:3) zum ersten Mal in dieser Saison zuhause verloren und seine zweite Niederlage in dieser Spielzeit kassiert. Konkurrent Adler Mannheim zog am Samstag mit 0:2 bei den Iserlohn Roosters den Kürzeren.

