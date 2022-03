Köln. Die Kölner Haie haben Carl Neill verpflichtet. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, erhält der 25 Jahre alte Kanadier einen Vertrag bis Saisonende.

"Carl hat diese Saison viel Zeit in der American Hockey League verbracht, aber auch schon Erfahrungen in Europa bei den Aalborg Pirates in Dänemark sammeln können. Auf der Verteidigerposition haben wir mit ihm nun mehr Tiefe in unserem Kader", sagte Cheftrainer Uwe Krupp.

