Kanadas Eishockey-Team gewinnt auch drittes Vorrundenspiel

Nicolas Roy (r) aus Kanada führt den Puck im Vorrundenspiel gegen die Slowakei bei der Eishockey-WM in Finnland.

Helsinki. Anders als im vergangenen Jahr ist Titelverteidiger Kanada bei der Eishockey-WM weiterhin von Beginn an auf Erfolgskurs. Das 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) gegen die Slowakei war für das NHL-Ensemble in der deutschen Vorrundengruppe in Helsinki der dritte Sieg im dritten Spiel.

Pierre-Luc Dubois von den Winnipeg Jets, der am Freitag auch beim 5:3 gegen Deutschland doppelt getroffen hatte, war wieder zweimal erfolgreich (27./38. Minute).

Bei der Weltmeisterschaft 2021 in Riga hatten die Kanadier überraschend die ersten drei Vorrundenspiele verloren, sich am Ende des Turniers aber doch zum Weltmeister gekrönt. Sollte der Weltranglisten-Zweite in Finnland erneut triumphieren, würde die Nation mit dann 28 Titeln zum alleinigen Rekordweltmeister vor Russland aufsteigen. Die Eishockey-Auswahl Russlands ist wie Belarus als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine vom Turnier ausgeschlossen.

Die deutsche Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm, die am Montagabend (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) auf Frankreich trifft, hatte die Slowakei am Samstag mit 2:1 besiegt.

