Eishockey: Top-Talente um Moritz Seider wecken Hoffnungen

Riga/Essen. Der vierte Platz ist bei der Eishockey-WM auch ein Verdienst der jungen Spieler wie Moritz Seider. Doch die Qualität in der Breite fehlt weiter.

So langsam ist ein Muster zu erkennen bei Moritz Seider. Als bester Verteidiger in der Liga reiste er zu U18- und U20-Weltmeisterschaften und wurde als solcher bestätigt. Vor drei Wochen erhielt er in der schwedischen Liga die begehrte Auszeichnung – und räumte bei der Eishockey-WM in Lettland wieder den Preis für den stärksten Defensivmann ab. Und die Fans der Detroit Red Wings können kaum erwarten, dass der 20 Jahre alte Nationalspieler in der kommenden Saison in der nordamerikanischen Profi-Liga NHL debütiert. „Er hat eine ganz klare Denke, ist als Persönlichkeit unheimlich reif und so auf einem Level, wie es andere Spieler erst mit 30 Jahren sind“, schwärmt Ex-Nationalspieler Rick Goldmann (45).