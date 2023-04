Eishockey DEB-Frauen starten mit Sieg gegen Schweden in WM

Brampton Die deutschen Eishockey-Frauen sind erfolgreich in die Weltmeisterschaft in Kanada gestartet. Trotz eines schnellen Rückstands nach nur zehn Sekunden gewann die Auswahl von Bundestrainer Thomas Schädler in Brampton ihr erstes Gruppenspiel 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) gegen Schweden.

Die deutschen Eishockey-Frauen sind erfolgreich in die Weltmeisterschaft in Kanada gestartet. Trotz eines schnellen Rückstands nach nur zehn Sekunden gewann die Auswahl von Bundestrainer Thomas Schädler in Brampton ihr erstes Gruppenspiel 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) gegen Schweden.

Franziska Feldmeier (19. Minute) gelang vor der ersten Drittelpause der Ausgleich. Im Mitteldrittel sorgten Laura Kluge (25.), Celina Haider (26.) und Svenja Voigt (34.) für die zwischenzeitliche 4:2-Führung. Erneut Haider (48.) und Feldmeier (56.) erzielten den Endstand.

„Natürlich bin ich sehr stolz auf die ganze Mannschaft und den ganzen Staff nach diesem super Sieg gegen die Schwedinnen“, sagte Trainer Schädler: „Wir hatten uns vorab einen Plan zurechtgelegt, wie wir das Spiel gestalten wollen, und das hat sehr gut funktioniert. Wichtig war für uns als Mannschaft auch, dass wir nach dem ersten schnellen Gegentor uns nicht aus der Ruhe bringen lassen.“

Am Freitag (21.00 Uhr/MagentaSport) geht es für das deutsche Team gegen Finnland weiter. Die weiteren Gruppengegner sind Frankreich und Ungarn. Ziel der deutschen Auswahl ist es, zwei Mannschaften hinter sich zu lassen, um den Abstieg sicher zu vermeiden. Der dritte Platz in der Gruppe mit fünf Nationen würde gleichzeitig den Einzug ins Viertelfinale bedeuten.