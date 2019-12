Die Spieler der Adler Mannheim jubeln nach dem zweiten Sieg binnen einer Woche in München.

Eishockey Adler Mannheim gewinnen erneut Spitzenspiel in München

München. Meister Adler Mannheim kommt dem Tabellenführer EHC Red Bull München nach dem zweiten Sieg im zweiten Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga binnen einer Woche immer näher.

Am Sonntag gewann das Team von Trainer Pavel Gross nach starker Leistung 4:2 (1:1, 3:1, 0:0) beim bislang so souveränen Spitzenreiter. Doch der Vorsprung schmilzt immer mehr nach der vierten Münchner Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen. Nach 27 von 52 Vorrundenspielen ist Mannheim als Tabellendritter mit nun 55 Punkten bis auf sechs Zähler an die ersatzgeschwächten Münchner herangerückt.

Bereits vor einer Woche hatte Mannheim 3:2 nach Verlängerung in München gewonnen, nun machten die Adler nach Toren von Nicolas Krämmer (16.), Björn Krupp (34.), Matthias Plachta (36.) und David Wolf (40.) sogar drei Punkte gut. Für Mannheim war es der neunte Sieg in Serie. Für die notgedrungen mit ihrem dritten Torhüter Daniel Fiessinger angetretenen Münchner trafen Chris Bourque (10.) und Robert Sanguinetti (22.).