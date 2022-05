Eintracht Frankfurt will jetzt auch die Krönung

Frankfurt. Eintracht Frankfurt blickt nach dem Sieg gegen West Ham United selbstbewusst aufs Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers.

Berührungsängste bei Eintracht Frankfurt gab es definitiv keine mehr. Und Kontaktbeschränkungen wären bei der nächsten magischen Europapokal-Nacht in der Mainmetropole wohl auch sinnlos gewesen. Sogar Trainer Oliver Glasner hatte seine aus Riedau in Österreich angereisten Kinder mit an den Spielfeldrand gebeten, als nach dem Einzug ins Endspiel der Europa League alle Dämme brachen. Entkommen wollten dem unbändigen Freudentaumel nach dem 1:0-Rückspielsieg gegen ein früh dezimiertes West Ham United (Torschütze Rafael Borré, 26.) nicht mal die Hauptdarsteller. Keeper Kevin Trapp küsste mitten im Gedränge seine Lebensgefährtin Izabel Goulart, was ein besonders passendes Motiv ergab: Die Emotionen spielten verrückt.